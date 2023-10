Se eu fosse você, tomaria um banho de floresta no próximo feriado

681





O verde toma conta do lugar. Ao redor, uma orquestra de cantos de pássaros, cigarras e grilos dá boas-vindas para quem chega. Ao fundo, o som de um riacho, que segue seu caminho entre as pedras, relaxa e seduz. Bem à frente, uma cachoeira despeja milhões de litros de água por segundo, percorre o paredão, reluz com o brilho do sol no lodo das pedras e, como um grito, ela nos diz: você está aqui, então, contemple, conecte-se com este lugar. Sinta os cheiros das plantas, das águas e flores. Toque o chão, sinta o barro e areia escorrer pelos seus dedos e esqueça de onde veio e viva o poder de cura da floresta.

Você precisa conhecer as águas tranquilas na prainha do Rio Boicana, próxima a Portaria do Retiro, no Parque Nacional da Serra do Cipó (foto: Carlos Altman/EM)

O banho de floresta, ou shinrin-yoku, é uma prática japonesa que consiste em passar um tempo em uma floresta para promover o bem-estar físico e mental. A técnica foi desenvolvida no Japão, em 1982, pela Agência Florestal do governo japonês, que buscava incentivar as pessoas a se conectarem com a natureza.

O técnica é simples: basta ir a uma floresta ou parque e caminhar lentamente, apreciando a natureza ao seu redor. É importante prestar atenção aos sons, cheiros, texturas e sabores da floresta. Também é recomendado respirar profundamente o ar fresco da floresta.

O shinrin-yoku (banho de floresta), é uma prática japonesa que consiste em passar um tempo na natureza para promover o bem-estar físico e mental (foto: Carlos Altman/EM)

O banho de floresta propõe uma experiência meditativa, de silêncio, observação e trocas entre a pessoa e a natureza. A sessão de shinrin-yoku começa com o deslocamento até uma floresta ou área verde, como um parque ou jardim botânico. O participante então deve se acalmar, observar o ambiente a sua volta e caminhar lentamente, prestando atenção ao movimento dos pés e deixando todos os sentidos atentos.









Estudos científicos mostraram que o banho de floresta pode trazer uma série de benefícios para a saúde, incluindo:

Redução do estresse e da ansiedade;

Melhora do humor;

Aumento da sensação de relaxamento;

Melhora da qualidade do sono;

Redução da pressão arterial;

Aumento da imunidade.

A prática é acessível e pode ser feita por pessoas de todas as idades e condições físicas. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza e promover o seu bem-estar. O ideal é que a terapia florestal seja realizada de forma individual e sem interferências. Procure um ambiente natural tranquilo, vá sozinho e fique em silêncio ou, se for em grupo, combinem de só conversar ao final da experiência. Os estudos realizados comprovam que os benefícios podem ser sentidos com caminhadas a partir de 40 minutos, mesmo que sejam ocasionais – nesse caso, o ganho maior é emocional e de curto prazo.

Refúgio nas matas

Cachoeira da Farofa é uma das dezenas de opções de mergulho na Serra do Cipó (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de quedas d'água, rios e nascentes. Com tantas opções de cachoeiras, não faltam lugares incríveis para se refrescar e recarregar as energias. Vamos te ajudar a encontrar um local perfeito para tomar um banho de floresta. Alguns desses recantos verdes estão localizados bem perto de Belo Horizonte, bom para um bate-volta ou até mesmo para passar alguns dias.



Cachoeiras dos Escravos, do Djalma e Papa Farinha

Sabrá

Distância: 28 quilômetros de BH

Cachoeiras das Marumbé, Jamaicanas e do Pacelli

Macacos/Nova Lima

Distância: 30 quilômetros de BH

Parque do Sumidouro

Lagoa Santa/Pedro Leopoldo

Distância: 40 quilômetros de BH

Cachoeiras do Azevedo e Limoeiro

Moeda

Distância: 50 quilômetros de BH

Cachoeiras das Andorinhas e Bigode Chinês

Ouro Preto/Mariana

Distância: 70 quilômetros de BH

Parque Nacional da Serra do Cipó

Santana do Riacho/ Jaboticatubas

Distância: 130 quilômetros de BH

Santuário do Caraça

Catas Altas/Barão de Cocais/Santa Bárbara

Distância: 146 quilômetros de BH

















Desacelere

Contemplar a natureza ao redor reduz a ansiedade e melhora a saúde (foto: Carlos Altman/EM)



Em um mundo cada vez mais acelerado e conectado, a busca por experiências enriquecedoras durante as viagens tornou-se uma prioridade. Nesse sentido, além do turismo de férias mais prolongadas ou de períodos curtos de lazer, é crescente a procura por jornadas de autoconhecimento e, sobretudo, de bem-estar. O chamado segmento de wellness na indústria mundial da hospitalidade é um dos 11 setores de uma economia que movimentou US$ 4,4 trilhões em 2022 e quer atingir US$ 7 trilhões em 2025, segundo relatório do Global Wellness Institute.