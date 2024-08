Entre os mais bem avaliados, está um brasileiro: o parque dos lençóis maranhenses. Uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada na região nordeste do estado do Maranhão.

O Brasil é um país de imensa riqueza natural, abrigando alguns dos ecossistemas mais diversos e exuberantes do planeta. A partir de agora, os Lençóis Maranhenses, soma-se a outras sete áreas brasileiras possuem o título de Patrimônio Natural da Humanidade: Pantanal (MT/MS), Amazônia Central (AM), Costa do Descobrimento (BA/ES), complexo Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas), Parque Nacional do Iguaçu (PR), Vale do Ribeira (PR/SP) e complexo Chapada dos Veadeiros/Parque das Emas (GO).

Com a inclusão dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Mundial da UNESCO, as oitos joias naturais se destacam não apenas preservam a biodiversidade, mas também oferecem paisagens deslumbrantes e oportunidades únicas para o ecoturismo. São destinos brasileiros de relevância no cenário turístico internacional, destacando a importância ambiental e a necessidade, ainda mais, de preservação de suas áreas.



O título de Patrimônio Natural da Humanidade confere às unidades de conservação mais atenção para a prevenção de seus recursos naturais e biodiversidade, assegurando que futuras gerações possam continuar a desfrutar de suas paisagens únicas e ecossistemas ricos.

Ilhas Atlânticas Brasileiras

Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas e rochedos de origem vulcânica que fica a 545 km de distância de Recife, capital do estado. Divulgação Governo de Pernanbuco

As Ilhas Atlânticas, compostas por Fernando de Noronha e Atol das Rocas, também fazem parte do Patrimônio Natural da Humanidade. Fernando de Noronha, situada a cerca de 350 quilômetros da costa do Nordeste brasileira, é formada por 21 ilhas e ilhotas, totalizando 26 quilômetros quadrados, sendo a ilha principal com 17 quilômetros quadrados, única porção habitada, com um centrinho de pousadas, restaurantes e comércios. Já o Atol das Rocas, com um anel de corais ao redor de uma lagoa central, não permite turismo, sendo uma reserva biológica com duas ilhas, a do Farol e do Cemitério, que abrigam diversas espécies valiosas, como aves migratórias, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção.





Parque Nacional do Iguaçu

A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina. Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons



Localizado no Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu é famoso por suas impressionantes cataratas, que atraem visitantes do mundo inteiro. As Cataratas do Iguaçu são uma das maiores e mais espetaculares quedas d’água do mundo, proporcionando uma experiência visual e sonora inesquecível.





Costa do Descobrimento

Praia do Espelho, em Trancoso, distrito de Porto Seguro MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos



Há mais de 500 anos, os portugueses ficaram encantados com a Costa do Descobrimento, localizada entre a Bahia e o Espírito Santo, e visitavam a região em busca de novos produtos. Considerada Patrimônio Natural da Humanidade, a região atrai turistas até hoje, abrangendo locais como Arraial D'Ajuda, Trancoso e Caraíva. Entre os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Guaratinga, a Costa do Descobrimento é ideal para o ecoturismo e aventuras, com suas belezas naturais, como praias, recifes de coral, manguezais e rios, além da gastronomia local.







Reservas do Cerrado

Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em Goiás, a 400 km de Goiânia, é uma área de preservação ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa região de cerrado abriga formações rochosas, cânions, rios e vasta biodiversidade. Flickr/danielmonteiro



As Reservas do Cerrado, que incluem a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, são essenciais para a conservação de um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Essas áreas protegem inúmeras espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas.





Parque Nacional do Pantanal Matogrossense

Em outro projeto, também no Centro-Oeste, uma parte do Mato Grosso e outra do Mato Grosso do Sul seriam desmembradas para a formação do estado do Pantanal. Filipefrazao wikimedia commons

Além do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, outras áreas de conservação no Pantanal também são reconhecidas pela UNESCO. Próximo à Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, é um bioma único, ocupando 140 mil quilômetros do território brasileiro, com fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Sendo a maior planície alagada do Brasil e a sexta do mundo, o Pantanal possui um ciclo das águas marcado por períodos de cheia e seca, que impactam significativamente a biodiversidade local.







Vale do Ribeira

Vale do Ribeira, entre Paraná e São Paulo é Patrimônio Natural da Unesco Vale do Ribeira/Divulgação



O Vale do Ribeira, localizado entre os estados do Paraná e São Paulo, é um destino repleto de diversidade natural. Praias, parques florestais, cavernas, rios, cachoeiras e trilhas oferecem uma ampla gama de atividades aos visitantes, como observação da fauna e flora, pesca, e exploração de centros históricos, igrejas e mais. A região também abriga a maior quantidade de comunidades remanescentes de quilombos do estado de São Paulo, o que torna essencial conhecer sua riqueza cultural, como a culinária local e os artesanatos produzidos pelos caiçaras, indígenas e descendentes de imigrantes japoneses.



Amazônia Central

1º - Rio Amazonas – Maior curso de água do território brasileiro e segundo do mundo, com 6.937 km de comprimento. Sua nascente está situada na parte peruana da Cordilheira dos Andes e o rio desemboca no Oceano Atlântico. Claudia Torres - Flickr

A Amazônia, com cerca de 60% do território brasileiro, é um bioma único que se estende por nove estados. Essa região abriga a maior e mais diversificada biodiversidade do mundo, com incontáveis espécies. Com 400 ilhas, a mata e a água se estendem por 100 km em uma área de 350 mil hectares, sob responsabilidade do ICMBio. A entrada fica no município de Novo Airão, a cerca de duas horas e meia de carro ou 50 minutos de hidroavião de Manaus.