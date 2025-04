Ao garantir uma passagem aérea, inicia-se também a busca pelos melhores assentos do avião. A escolha do assento pode transformar a experiência de um voo, seja ele curto ou de longa duração. Enquanto alguns preferem janelas para relaxar e curtir a vista, outros priorizam o espaço para as pernas ou a facilidade de acesso ao corredor.

Nesta matéria, explicamos tudo sobre os melhores assentos no avião, quais são os menos indicados e como escolher o lugar ideal para o seu perfil de viagem.

Quais são os melhores assentos do avião e por quê?

Os melhores assentos do avião variam conforme a prioridade do passageiro, mas alguns são unanimidade:

Assentos na primeira fileira (bulkhead): oferecem mais espaço para as pernas e são ideais para quem busca conforto;



oferecem mais espaço para as pernas e são ideais para quem busca conforto; Assentos na saída de emergência: também têm mais espaço, mas não reclinam e exigem que o passageiro esteja apto a ajudar em caso de emergência;



também têm mais espaço, mas não reclinam e exigem que o passageiro esteja apto a ajudar em caso de emergência; Assentos na frente: facilitam o desembarque, pois estão mais próximos da saída, e costumam proporcionar um voo mais estável, já que a frente da aeronave é menos afetada pelas turbulências;

facilitam o desembarque, pois estão mais próximos da saída, e costumam proporcionar um voo mais estável, já que a frente da aeronave é menos afetada pelas turbulências; Assentos da janela: perfeitos para quem quer dormir ou não gosta de ser incomodado.

Quais são os piores assentos do avião?

Existem 3 assentos que são considerados os piores, veja:

Assentos perto do banheiro: podem ter mais barulho, fila e mau cheiro;



podem ter mais barulho, fila e mau cheiro; Últimas fileiras: geralmente não reclinam e são mais próximas da cozinha e banheiros;

geralmente não reclinam e são mais próximas da cozinha e banheiros; Assentos do meio: oferecem menos conforto e privacidade, já que o passageiro fica espremido entre dois outros.

Melhores assentos de avião para cada tipo de passageiro

Cada tipo de passageiro possui um assento preferido, descubra qual é o seu:

Para quem quer mais espaço para as pernas: saída de emergência ou primeira fileira;



saída de emergência ou primeira fileira; Para quem tem sono leve: janela, longe do banheiro e da cozinha;



janela, longe do banheiro e da cozinha; Para quem é inquieto ou gosta de se movimentar: corredor;



corredor; Para quem viaja com bebê: primeira fileira, pois permite o uso de berço (consulte a companhia com antecedência);

primeira fileira, pois permite o uso de berço (consulte a companhia com antecedência); Para pessoas com dificuldade de locomoção: assentos próximos à entrada e ao banheiro. Algumas companhias oferecem prioridade para marcação ou embarque.

Escolher bem o assento é mais do que uma questão de conforto pode impactar diretamente sua saúde, descanso e até a praticidade ao desembarcar Freepik

Como garantir os melhores assentos do avião?

Se você se interessou por algum dos melhores assentos do avião, saiba como consegui-los:

Escolha antecipada: a maioria das companhias permite marcar assento no momento da compra ou durante o check-in on-line (entre 48h e 72h antes do voo);



a maioria das companhias permite marcar assento no momento da compra ou durante o check-in on-line (entre 48h e 72h antes do voo); Programas de fidelidade: clientes frequentes têm mais opções gratuitas de assento ou prioridade na seleção;



clientes frequentes têm mais opções gratuitas de assento ou prioridade na seleção; Pagamento de assento extra: é possível pagar para escolher lugares com mais espaço ou conforto;

é possível pagar para escolher lugares com mais espaço ou conforto; Chegue cedo: se não marcou o assento, chegue cedo ao aeroporto e peça opções disponíveis no balcão.

Assentos adequados para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida

Em caso de condição médica especial, mobilidade reduzida ou viagem com um bebê, o passageiro deve informar à companhia aérea no momento da reserva ou com antecedência mínima de 48h.

Muitas empresas exigem atestado médico ou laudo simples para garantir assentos especiais, como na primeira fileira ou com mais espaço.Além disso, passageiros com necessidades especiais têm prioridade no embarque e atendimento preferencial durante o voo.