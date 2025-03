Antes de arrumar a mala, é importante conhecer as regras da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre itens proibidos ou restritos em bagagem de avião. Além de garantir a segurança dos passageiros, essas normas evitam transtornos no embarque.

Abaixo, reunimos uma lista prática com o que pode e o que não pode levar na bagagem do avião, incluindo as dúvidas mais comuns dos viajantes.

Bagagem de avião: o que não pode levar no mala de mão

A bagagem de mão é aquela que vai com o passageiro dentro da cabine. Nela, não é permitido transportar:

objetos cortantes (canivetes, tesouras, estiletes, lâminas);



substâncias inflamáveis (isqueiros, gasolina, solventes);



aerossóis de uso não pessoal (sprays de tinta, inseticidas);



armas de fogo e réplicas;



explosivos, fogos de artifício;



ferramentas (martelos, chaves de fenda, alicates);



equipamentos esportivos (tacos, bastões, skates);



líquidos em frascos com mais de 100 ml, perfumes, body splash, colônias, desodorantes líquidos, gel para cabelo, cremes, loções, enxaguantes bucais e protetor solar;



substâncias tóxicas ou corrosivas;



baterias de lítio soltas (devem ser transportadas conforme orientação da companhia aérea);



cigarros eletrônicos em bagagem despachada (só são permitidos na bagagem de mão e desligados);



objetos com ponta aguda, como agulhas de tricô ou saca-rolhas;

equipamentos de autodefesa, como sprays de pimenta ou bastões retráteis.

Esses itens podem ser despachados, em alguns casos, na bagagem de porão, desde que sigam regras específicas. Por exemplo, líquidos inflamáveis continuam proibidos mesmo na bagagem despachada; aerossóis não pessoais (como sprays de tinta) são vetados em qualquer situação.

Já objetos cortantes podem ser despachados, mas devem estar bem acondicionados para não oferecer risco durante o manuseio da bagagem.

Itens como perfume, desodorante aerosol e bebidas são permitidos, mas com restrições claras Freepik

O que pode levar na bagagem de avião com restrições

Alguns itens podem ser levados, mas com limites de volume ou quantidade, especialmente na bagagem de mão:

Perfume no avião

Pode levar, sim! Mas o frasco deve ter até 100 ml e estar acondicionado em um saco plástico transparente com sistema de vedação, junto com outros líquidos, até o limite de 1 litro no total.

Desodorante aerosol no avião

É permitido apenas se for de uso pessoal, com frasco de até 300 ml ou 300 g, e bem protegido contra vazamentos.

Bebida no avião

Pode levar na bagagem despachada. Na bagagem de mão, só é permitido se for adquirida no duty free (lojas localizadas em áreas internacionais dos aeroportos, que vendem produtos livres de impostos para passageiros em viagem), em embalagem lacrada e dentro dos limites de quantidade estabelecidos pela companhia aérea.

Garrafa térmica no avião

Pode ser levada vazia na bagagem de mão. Com líquidos, ela segue as mesmas restrições de volume (até 100 ml). Na bagagem despachada, não há restrição, desde que esteja bem acondicionada.

Pode levar comida no avião?

Sim, alimentos sólidos estão liberados na bagagem de mão (como sanduíches, frutas, biscoitos). Já alimentos pastosos ou líquidos (como sopas e iogurtes) seguem a regra dos 100 ml por embalagem.

Dicas para não ter problemas no embarque

Caso ainda esteja com dúvida sobre o que levar na bagagem de avião, siga as regras gerais: