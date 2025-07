Mulher oferece ajuda a família de desaparecido e acaba presa por sequestro

Desaparecido em Uberlândia desde a última quinta-feira (26/6), Carlos Eduardo Pecora Marques, de 23 anos, foi encontrado nesta terça-feira (1/7). Mas, o sumiço dele se revelou um caso de sequestro.

Marques foi encontrado em uma casa na Zona Sul da cidade. A residência teria sido usada como cativeiro. O último contato do jovem com afamília teria sido ainda na quinta-feira (26/6), depois de ele ter viajado para Goiânia (GO), onde deixaria um carro para ser vendido.

Familiares passaram a procurá-lo e, nas redes sociais, divulgaram a foto dele vinha com pedidos de ajuda no então caso de desaparecimento.



O caso de desaparecimento tomou outro rumo quando uma mulher procurou a mãe de Marques e passou a mostrar imagens dele amarrado em cativeiro. Ela disse ter sido procurada pelos sequestradores para ter contato com a família da vítima e negociar o resgate.

Nas conversas com a família, a suposta negociadora havia dito que o resgate custaria R$ 60 mil. Ela acabou presa em seguida, suspeita de ser a mandante do sequestro. Ainda nesta segunda-feira (30/6), a PM informou que a vítima teria deixado um veículo como garantia em uma negociação com a suspeita e o desacordo sobre valores teria levado ao crime.

Ao mesmo tempo, as investigações da Polícia Civil identificaram o uso de um dos cartões da vítima em uma padaria da Zona Sul de Uberlândia, o que apontou um caminho para encontrar o local em que o jovem era mantido preso. A Polícia Militar informou que equipes fizeram rondas na região e abordaram uma mulher que se mostrou suspeita. Ela tentou entrar em uma casa e lá estava Carlos Eduardo Pecora Marques.

A polícia ainda investiga outras pessoas por participação no sequestro.