MG: corpo de mineiro é encontrado dentro de rio após batida em ponte

O corpo de Waldomiro Oliveira Costa, de 49 anos, natural de Campos Altos, no Alto Paranaíba, foi encontrado dentro do Rio Grande por equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (1/7), algumas horas depois de um acidente. Ele trabalhava como tradutor de manuais de máquinas industriais em Uberaba.

Waldomiro, que estava sozinho conduzindo um carro, se envolveu em batida com outro veículo de passeio e duas carretas, por volta das 2 horas, na Rodovia Norival Pereira Matos (SP-413), na ponte que liga Miguelópolis (SP) a Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

Segundo relatos de testemunhas, uma carreta teria tentando ultrapassar um caminhão-tanque sobre a ponte em local proibido, no sentido MG/SP. No entanto, dois carros vinham no sentido contrário e foram atingidos lateralmente.

Um dos carros, que ficou sobre a ponte, teve a lateral danificada e o motorista não ficou ferido, ainda conforme testemunhas. Já o veículo de Waldomiro foi jogado no rio, sendo que, antes disso, teria sido pressionado contra parte da estrutura da ponte, que ficou danificada.

Através de imagens que circulam na Internet é possível visualizar o carro da vítima submerso.

A ponte onde aconteceu o acidente foi interditada, sendo formado um grande congestionamento nos dois sentidos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) informou que equipes estão no local auxiliando os motoristas e indicando rotas alternativas.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, as causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

*Em atualização.