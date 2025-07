Corpo de idoso é encontrado carbonizado em Governador Valadares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de um homem, identificado como sendo de José Brito de Oliveira, de 66 anos, foi encontrado carbonizado, na manhã desta terça-feira (1º/7), no meio de entulhos em um lote vago no Bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O corpo foi localizado por moradores, que chamaram a Polícia Militar. Uma equipe, comandada pelo sargento Humberto Marques, foi até o local. “Realmente havia um corpo ali e aguardamos a chegada da perícia para analisar se há marcas de violência ou indícios de corte no cadáver”.

O corpo, apesar de carbonizado, foi identificado por parentes da vítima. Segundo eles, José era ciclista e não saía de casa sem sua bicicleta, que está desaparecida.

“Há essa informação repassada pelos familiares, mas não temos confirmação se a bicicleta realmente estava com ele no momento do crime”, diz o sargento.

José Brito era bastante conhecido no bairro e não tinha histórico de envolvimento em crimes. Vizinhos contam que ele era uma pessoa tranquila, apesar de beber diariamente.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que assume as investigações a partir de agora.

