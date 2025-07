BH: aluno é assediado por dois colegas dentro de escola no Barreiro

Um aluno do ensino fundamental, matriculado na Escola Municipal Dulce Maria Homem, no Barreiro, em Belo Horizonte, foi assediado por dois colegas de sala por vários dias.

Na quinta-feira (26/6), o menino relatou os abusos a um professor. O pai da vítima e o pai de um dos agressores foram até a escola, onde se desentenderam. A Polícia Militar (PMMG) se dirigiu até o local para apaziguar a confusão.





A Secretaria Municipal de Educação informou que, há vários dias, o aluno teria sido forçado por dois colegas a retirar a roupa, e um deles teria encostado as partes íntimas em seu corpo.





Ao tomar conhecimento, a direção do colégio acionou as famílias, e a Guarda Civil Municipal orientou que o estudante assediado fosse encaminhado para uma unidade de saúde. A escola também está disponibilizando acompanhamento psicológico para todos os envolvidos.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, a pedido das famílias, os estudantes serão encaminhados para escolas diferentes.





Não foi registrado boletim de ocorrência sobre o ocorrido. Porém, a PM registrou a confusão entre dois homens, o pai da vítima e o de um dos assediadores.

Dentro da escola, os homens estavam exaltados e se ameaçavam. Um deles recebeu uma mensagem no celular, um dia antes, com a mensagem “vou sumir com seu filho”.





A polícia foi acionada para conter a confusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia