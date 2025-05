Homem é preso por assédio após pedir que adolescente jogasse calcinha

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quarta-feira (28/5) suspeito de assediar uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da PCMG, o homem já vinha sendo investigado por assédio em decorrência de uma denúncia feita pela mãe da vítima. De acordo com ela, a filha estava recebendo mensagens de cunho sexual por meio de uma conta em rede social. O suspeito era vizinho da família.

Bem no momento em que vítima era ouvida na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), durante o procedimento apuratório, o suspeito fez novo contato e pediu para que ela jogasse uma calcinha por cima do muro.

Diante da situação, uma equipe da Deam, com o apoio de agentes da 3ª Delegacia de Polícia em Nova Lima, dirigiu-se ao endereço do suspeito e o prendeu em flagrante. Com o homem, os policiais encontraram uma arma calibre .380, que foi apreendida.

O suspeito responderá pelos crimes de importunação sexual, assédio e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele está à disposição da Justiça no sistema prisional.

