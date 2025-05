Motociclista é perseguido e morto a tiros na Região Norte de BH

Um motociclista de 28 anos foi perseguido e morto a tiros por outros dois motociclistas enquanto pilotava no bairro Xodó Marize, na Região Norte de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (28/5).

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado na Rua das Gaivotas. Segundo a perícia, ele foi atingido por disparos de calibre .40 nas regiões da cabeça e costas, mas não foi possível precisar a quantidade exata.

Testemunhas relataram que viram três motos trafegando pela rua quando, em determinado momento, duas delas passaram a perseguir a terceira. Em seguida, os motociclistas das motos perseguidoras atiraram contra a vítima.

O motociclista não portava documentos e sua identificação foi possível por meio da moto, que havia sido vendida para uma agência. Um sobrinho da vítima foi localizado no endereço cadastrado no registro do veículo e confirmou a identidade do homem.

Segundo o boletim de ocorrência, a área onde o crime aconteceu é de mata e os militares realizaram diligências em busca de câmeras de segurança que possam ter registrado a ocorrência. Porém, nenhum equipamento foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e a moticação do homicídio foi definida. O corpo foi removido pelo rabecão e as investigações seguem com a Polícia Civil.