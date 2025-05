Condenado a 25 anos por execução a tiros no interior de MG é preso nos EUA

Um homem condenado por uma execução a tiros no município de Inhapim (MG), no Vale do Rio Doce, foi preso nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (28/5) a assessoria do Ministério Público.

A prisão ocorreu após a Promotoria de Justiça de Inhapim requerer a inclusão do nome dele na Difusão Vermelha como procurado pela Justiça brasileira, o que corresponde a um mandado de captura internacional.

Ele foi condenado em 31 de março deste ano a 25 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio duplamente qualificado, em coautoria com outro réu. Ambos foram responsáveis pela morte de um homem em 20 de outubro de 2016, no Córrego dos Elias, zona rural de Inhapim.

Segundo as investigações, o homem preso nos Estados Unidos e o comparsa dele invadiram a residência da vítima, onde ela estava com a esposa grávida e familiares. Eles simularam um assalto e, em seguida, isolaram a vítima, efetuando quatro disparos de arma de fogo contra ela.

“A motivação do crime teve origem em desentendimentos anteriores, agravados por ciúmes do mandante do homicídio, que teria contratado a dupla para cometer o assassinato”, informou o Ministério Público, sem dar outros detalhes.

O homem preso ainda será deportado a fim de cumprir a pena no Brasil. O MP não informou se o outro envolvido no assassinato já foi julgado.