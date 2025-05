Adolescente faz Pix de R$ 1,8 mil, foge de SP e é encontrada em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (28/5) que uma adolescente de 14 anos, que havia fugido de São Paulo em 10 de maio, foi encontrada no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na última sexta-feira (23/5).

Segundo a PCMG, a adolescente estava acompanhada de uma jovem de 22 anos no momento em que foi localizada. A polícia identificou que as duas conversavam pelas redes sociais com uma mulher, que teve o celular apreendido.

Por trás da fuga da adolescente também está um homem de 25 anos, de Ribeirão das Neves, na Grande BH. A Polícia Civil de São Paulo identificou que ele recebeu um Pix no valor de R$ 1,8 mil. A transferência foi feita pela adolescente, que acessou a conta da mãe no aplicativo do banco.

O homem e a mulher foram ouvidos e liberados pela PCMG, mas seguem sendo investigados. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

As autoridades ainda não têm informações sobre o que motivou a adolescente a fugir de casa nem o que ela veio fazer em Belo Horizonte.

“As investigações tramitam pela Polícia Civil de São Paulo apurando o crime previsto no artigo 248 do Código Penal de induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Pela PCMG foi instaurado procedimento para apurar a forma que se deu a transferência e eventual crime de aliciamento de adolescente”, informou em comunicado a Polícia Civil mineira.