Pedreiro morre soterrado em obra no Sul de Minas

Um pedreiro morreu soterrado em uma obra da construção civil no município de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (28/5).

Acionado às 10h para atender à ocorrência, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu na Rua Joaquim Pereira Maduro, no Bairro Jardim das Acácias.

No local, um pedreiro foi soterrado por um barranco com aproximadamente sete metros, próximo à caixa d’água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O resgate contou com a atuação de oito militares e três viaturas. A corporação não repassou informações sobre a dinâmica do acidente.

A reportagem tenta contato com a Polícia Militar a fim de saber se os militares estiveram no local e, assim, obter mais informações.