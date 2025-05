Uberlândia cria comitê para enfrentar de casos de síndrome respiratória

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, criou um Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública para subsidiar a tomada de decisões e traçar estratégias para o combate a doenças infecciosas virais, sobretudo a síndrome respiratória aguda grave. A comissão tem 15 profissionais da área de saúde e foi formalizada por decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (28/5).



Uberlândia está em estado de Emergência em Saúde Pública desde 6 de maio por conta de doenças respiratórias, que cresceram cerca de 20% na última semana.



O comitê de crise tem representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, Núcleo de Assistência Farmacêutica e hospitais públicos e privados. A ideia é agilizar a análise dos dados, propor medidas eficazes e acompanhar a evolução do cenário epidemiológico com mais precisão.



"Trata-se de uma estrutura estratégica, ativada em situações de surtos, epidemias, pandemias e outros eventos de saúde pública que exigem resposta rápida e coordenada, que resposta eficiente e minimizar impactos à saúde da população", explica o decreto de criação do centro. Ele será mantido enquanto perdurar o cenário epidemiológico.



A criação do comitê atende às determinações do Decreto de Emergência em Saúde Pública em vigor desde o aumento expressivo de casos de infecções respiratórias no município.

Ainda nesta quarta-feira, a Prefeitura de Uberlândia abriu 26 novos leitos de internação em busca de diminuir a lotação das unidades médicas. Serão seis leitos de UTI semi-intensiva no Hospital Municipal, 10 de enfermaria para pacientes sintomáticos respiratórios no Anexo do Hospital Municipal e mais 10 leitos no Centro de Internação Clínica (CIC).