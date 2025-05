MG: operação investiga vazamento em concurso público de prefeitura

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) iniciou, na manhã desta quarta-feira (28/5), a operação “Sapiens” para apurar possíveis fraudes no concurso público nº 01/2024 da Prefeitura de Consolação, no Sul do estado.

Segundo o MPMG, há indícios de que o gabarito foi vazado para beneficiar candidatos associadas a funcionários públicos. Também foram identificados casos de pessoas supostamente analfabetas aprovadas e outros que acertaram todas as questões da prova, o que aponta para fraude.

Leia Mais Motoristas de aplicativo exigem direitos em audiência pública em BH Grupo técnico é criado para discutir contratos de transporte público de BH Covid-19: público prioritário a partir de 12 anos volta a ser vacinado

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Consolação esclarece que não compactua com qualquer tipo de fraude ou favorecimento e confirma que colaborará totalmente com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos que forem necessários para a apuração dos fatos.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Consolação e Paraisópolis.

As operações são conduzidas pela Promotoria de Justiça de Paraisópolis, Coordenadoria Regional do Patrimônio Público e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Pouso Alegre com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fraudes em concursos públicos são crime previsto no Código Penal, em seu artigo 311-A, com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino