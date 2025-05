Infecções respiratórias estão em alta em alta: veja os cuidados essenciais

Minas Gerais chegou a decretar situação de emergência pública devido ao aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Com hospitais sobrecarregados, especialista orienta como prevenir gripe, Covid-19, pneumonia e bronquiolite nos meses mais críticos do ano.

Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, as infecções respiratórias já dão sinais de aumento, provocando uma intensa demanda por atendimento em unidades de saúde públicas e privadas. A combinação entre temperaturas mais baixas, ambientes fechados e a circulação simultânea de vírus como influenza, coronavírus, VSR (vírus sincicial respiratório) e outros agentes respiratórios tem deixado hospitais e prontos-socorros lotados.

A situação é especialmente preocupante entre crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades, que têm maior risco de complicações. Segundo a infectologista do Hermes Pardini, Melissa Valentini, é fundamental redobrar os cuidados preventivos, que vão desde a etiqueta respiratória até a atualização do calendário vacinal. Também é recomendado, se possível, priorizar as tele consultas, para evitar sobrecarregar as instituições de saúde e o contato com o ambiente infeccioso.

Entre as principais recomendações da especialista estão:



Vacinação em dia: garantir as doses atualizadas contra a gripe (influenza), Covid-19 e, a vacina contra o VSR nos casos recomendados



garantir as doses atualizadas contra a gripe (influenza), Covid-19 e, a vacina contra o VSR nos casos recomendados Ambientes ventilados: evitar aglomerações em locais fechados e manter janelas abertas sempre que possível



evitar aglomerações em locais fechados e manter janelas abertas sempre que possível Higiene das mãos: lavar frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel



lavar frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel Uso de máscaras: ainda recomendado em caso de sintomas respiratórios



ainda recomendado em caso de sintomas respiratórios Atenção aos sintomas: tosse, febre, dor no corpo e falta de ar exigem avaliação médica



tosse, febre, dor no corpo e falta de ar exigem avaliação médica Testes diagnósticos: testes rápidos e exames laboratoriais ajudam a diferenciar as doenças e evitam tratamentos inadequados

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia