Novo imunizante contra bronquiolite e pneumonia chega ao Brasil

Uma nova forma de proteção contra o vírus sincicial respiratório (VSR) chegou ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o VSR é a principal causa de infecção do trato respiratório inferior em crianças pequenas, sendo responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e 60% das pneumonias em bebês menores de dois anos. Essas condições podem levar a complicações sérias e, muitas vezes, necessitam de internação hospitalar. O imunizante, cujo princípio ativo é o nirsevimabe, desenvolvido para prevenir infecções graves causadas pelo vírus, já está disponível no Brasil, oferecendo uma alternativa eficaz para a segurança de recém-nascidos e bebês com até dois anos de idade.



Segundo o pediatra e epidemiologista do Grupo Fleury, José Geraldo Ribeiro, com a liberação pela Anvisa e a recomendação de especialistas, o novo imunizante surge como um grande aliado na saúde infantil, garantindo uma nova camada de segurança contra uma das principais causas de internação infantil no país.



Como o imunizante funciona?



Diferentemente das vacinas convencionais, que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, o novo imunizante é um anticorpo monoclonal, fornecendo proteção imediata contra o VSR após uma única aplicação. Ele age de forma passiva ao se ligar à proteína F do vírus, impedindo sua entrada nas células do trato respiratório e sua reprodução.

Outro grande diferencial é a proteção eficaz por até seis meses. Estudos clínicos demonstraram que o imunizante reduz significativamente a taxa de hospitalização e complicações causadas pelo VSR. “Essa estratégia de proteção, conhecida como imunização passiva, é bastante segura e eficaz”, reforça o especialista.



Quem pode receber o imunizante?



De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o imunizante é indicado para:



Todos os lactentes com até 12 meses, principalmente aqueles que nasceram no período de maior circulação do VSR;



Crianças com até dois anos que apresentem condições de saúde que as tornem mais vulneráveis às formas graves da infecção, como doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatias congênitas, fibrose cística , doenças neuromusculares e imunossupressão.



, doenças neuromusculares e imunossupressão. Todas as crianças menores de um ano cujas mães não foram vacinadas contra o VSR durante a gestação.



O imunizante é administrado por via intramuscular, na parte externa da coxa, e a dose é calculada conforme a idade e peso da criança.



Importância da prevenção



De acordo com o epidemiologista e pediatra, a chegada do novo imunizante ao Brasil representa um avanço na prevenção de doenças respiratórias graves em bebês, reduzindo a pressão sobre os sistemas de saúde e proporcionando mais tranquilidade para os pais. “Como o VSR é altamente contagioso, além das vacinas, medidas preventivas como higienização das mãos e evitar aglomerações também são essenciais para complementar a proteção dos pequenos”, alerta o médico.



Entenda a diferença entre bronquiolite e pneumonia



Bronquiolite: infecção viral aguda, que leva à inflamação dos bronquíolos, estruturas bastante delicadas contínuas aos brônquios, por onde o ar entra nos pulmões. O quadro apresenta sintomas característicos, como tosse seca, chiado no peito e dificuldade ou esforço para respirar.



Pneumonia: infecção que acomete o pulmão, levando a um processo inflamatório sobretudo dos alvéolos, comprometendo as trocas gasosas do organismo. Em bebês e crianças, os principais sintomas incluem febre, tosse, dificuldade ou dor para respirar, falta de ar, entre outras manifestações.

