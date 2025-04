Hospital Infantil de BH se prepara para pico de doenças respiratórias

Às vésperas do período crítico das doenças respiratórias, o Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ampliou sua estrutura para atender a alta na demanda por internações. A unidade recebeu novos leitos e um reforço na equipe de pediatras, antecipando-se ao pico das síndromes respiratórias, previsto para abril.

Nesta época do ano, as doenças respiratórias se tornam a principal causa de internação em crianças. Em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (1/3), o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, destacou a sazonalidade da pediatria e a necessidade de adaptação do sistema de saúde. “Se chegarmos aqui em outubro ou setembro, o pronto-socorro estará praticamente vazio. Já em março e abril, a situação se inverte. Por isso, precisamos de um sistema que responda às variações sazonais da demanda pediátrica”, explicou.

Além da capital, o interior do estado também foi beneficiado com a ampliação da rede de atendimento. Desde a pandemia, Minas Gerais ganhou 80 novos leitos pediátricos, além das vagas sazonais, como as anunciadas para o João Paulo II. “Temos hoje uma estrutura mais robusta, que reduz a dependência do interior em relação a Belo Horizonte”, ressaltou Baccheretti, citando municípios como Governador Valadares, Patos de Minas e Montes Claros.

O secretário também reforçou a importância da vacinação para evitar casos graves e internações. A partir deste ano, a vacina contra a influenza estará disponível de forma permanente nas unidades básicas de saúde. “As vacinas já estão nos postos, prontas para proteger a população”, enfatizou.