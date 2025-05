BH: Centro de Especialidades Médicas Venda Nova muda de endereço

O Centro de Especialidades Médicas (CEM) Venda Nova, na capital mineira, funcionará em novo endereço a partir desta quinta-feira (29/5). A unidade seguirá sediada na Rua Padre Pedro Pinto, mas mudará do número 173 para o 322.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a mudança é necessária para que o antigo espaço receba a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que passará por obras. A expectativa da PBH é que a proximidade entre os endereços garanta a continuidade da assistência e não cause prejuízo aos usuários.

"Planejamos essa mudança com responsabilidade para garantir que a população continue tendo acesso aos atendimentos. Ao mesmo tempo, será possível avançar com as obras de ampliação da UPA Venda Nova, que trarão ainda mais conforto para os usuários", destacou a subsecretária de Atenção à Saúde, Raquel Felisardo Rosa.

O CEM Venda Nova oferece, diariamente, cerca de 250 atendimentos médicos especializados aos usuários da rede SUS-BH, sempre por agendamento: não há atendimento por demanda espontânea. As especialidades oferecidas no local são mastologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, otorrinolaringologia, geriatria e pré-natal de alto risco, além de ultrassonografia obstétrica e ginecológica, sexualidade da mulher e consultas na área de nutrição.