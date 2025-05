BH terá dias de conscientização sobre pessoas neurodivergentes

Belo Horizonte terá duas datas de conscientização sobre as pessoas neurodivergentes, que são aquelas cujo desenvolvimento neurológico ou funcionamento cognitivo difere do que é considerado típico. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as datas são importantes para refletir os desafios de inclusão dessas pessoas. A lei foi sancionada nessa segunda-feira (26) e divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça (27).

Conforme o documento, a capital terá um mês dedicado à conscientização do autismo, celebrado em abril, para ampliar o conhecimento e promover a inclusão social da pessoa com autismo. O “abril azul” também visa o combate ao preconceito. Espaços públicos da capital terão iluminação ou decoração com a cor azul.

A segunda lei sancionada pela PBH é a criação da semana da neurodiversidade, comemorada na terceira semana do mês de março. O objetivo também é refletir sobre as necessidades e sobre os desafios para a inclusão de crianças, jovens e adultos com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno de Desenvolvimento Intelectual (TDI), os transtornos de comunicação, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o Transtorno Específico da Aprendizagem (TEAP) e transtornos motores.

Durante a semana de conscientização, a PBH planeja realizar o fórum anual da neurodiversidade, palestras com estudantes de escolas públicas e particulares, ciclos de estudos com profissionais da Educação, da Saúde e de áreas afins, além de ações comunitárias de apoio e divulgação do tema, caminhadas da neurodiversidade e projetos educacionais, de saúde e sociais.