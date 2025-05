Família luta por desfecho em desaparecimento: 'Um corpo ou uma pessoa'

Uma família trava uma batalha em busca de respostas desde 22 de março deste ano, quando Elen dos Santos Assunção, de 41 anos, desapareceu em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O boletim de ocorrência relatando o caso foi feito em 16 de abril.

Segundo a administradora e irmã de Elen, Lidiane Assunção, de 47 anos, a mulher morava com um homem — com o qual mantinha um relacionamento — no Bairro General Carneiro e era usuária de drogas, incluindo crack. A família acredita que ela possa ter sido assassinada.

Além de Lidiane, Elen tem outra irmã e visitava a família, que reside no Bairro Siderúrgica, esporadicamente. Dois filhos de Elen de um relacionamento anterior moram com a mãe dela.

“Procuramos em hospitais e no IML”

“Ela só aparecia aqui em datas comemorativas, como aniversário, Natal e Ano Novo. No entanto, no Domingo de Páscoa, ela não veio nos ver. Com isso, a gente imaginou que algo poderia ter acontecido. O Dia das Mães, por exemplo, acontece na mesma semana do aniversário dela e, por coincidência, dos filhos também. Para ela não aparecer, algo sério aconteceu. E como ela estava viciada em drogas, a gente suspeita que o desaparecimento tenha relação com isso”, declarou Lidiane em entrevista ao Estado de Minas.

Ainda de acordo com a irmã, fotos de Elen foram espalhadas no bairro onde ela morava e divulgações foram feitas nas redes sociais.

“Muita gente ajudou compartilhando. Também procuramos em hospitais e no IML, onde deixamos amostras de DNA, caso chegue algum corpo lá e eles precisem fazer alguma checagem. A esperança de achar ela com vida é mínima, porque já procuramos demais. A gente só quer um desfecho pra isso tudo, seja encontrando um corpo ou uma pessoa. Hoje, inclusive, eu compareci lá na delegacia e pedi para considerarem a possibilidade de homicídio. Os policiais informaram que vão apurar nessa linha também”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil para um posicionamento e aguarda retorno.