BH: lunetas são revitalizadas e estão de volta para moradores e turistas

As lunetas de observação turística, espalhadas em oito endereços de Belo Horizonte, foram restauradas e estão prontas para serem utilizadas por moradores e turistas. Os objetos, de uso gratuito, passaram por um processo completo de manutenção.

"Os equipamentos voltam a oferecer aos frequentadores uma nova e mais qualificada perspectiva da paisagem, enriquecendo a experiência de turistas e moradores", declarou, em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

As oito lunetas de observação turística podem ser encontradas em dois pontos da capital mineira: seis equipamentos estão localizados na orla da Pampulha e dois na Rua Sapucaí, via recentemente revitalizada no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da cidade. A ação faz parte do projeto de reestruturação da infraestrutura turística da capital, conduzido pela Belotur.



De acordo com a PBH, os equipamentos passaram por um processo completo de manutenção, que incluiu a retirada, troca de peças, revisão dos elementos óticos, limpeza, pintura e reinstalação das etiquetas com indicações dos atrativos turísticos visíveis em cada ponto. As lunetas contam ainda com materiais resistentes à água, vento e demais intempéries, garantindo durabilidade e segurança para o uso ao ar livre.



O executivo municipal afirma que as lunetas estão instaladas em locais estratégicos, como o Conjunto Moderno da Pampulha (Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco) e a Rua Sapucaí, conhecida pela vista privilegiada do Centro de Belo Horizonte e dos murais de arte urbana.

"As lunetas possibilitam uma observação terrestre interativa, com lentes antirreflexivas de alta qualidade e foco pré-ajustado, o que facilita o uso por pessoas de todas as idades. Os equipamentos giram nos sentidos vertical e horizontal e contam com etiquetas explicativas sobre os atrativos visíveis, incentivando a descoberta e valorização do patrimônio cultural da cidade", explica em nota.



Para a presidente da Belotur, Bárbara Menucci, a restauração das lunetas reforça a intenção de tornar a experiência turística em Belo Horizonte mais acessível, sensível e conectada com o que a cidade tem de mais autêntico.

“As lunetas são convites para ver a cidade com outros olhos — com mais encantamento, curiosidade e pertencimento. São equipamentos democráticos, que transformam a relação das pessoas com o espaço público e com o patrimônio cultural da capital”, destaca.





A Prefeitura de Belo Horizonte faz um apelo à população para que contribua com a preservação desses equipamentos, que são bens públicos e de uso coletivo. "O respeito e a conservação das lunetas são fundamentais para que mais pessoas possam vivenciar essa experiência e se conectar com a cidade de forma sensível e divertida", reforça.



Ações na região da Pampulha

Em 2025, a Prefeitura de Belo Horizonte também destaca que concluiu a revitalização de 69 placas do Sistema de Sinalização Turística Interpretativa do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Pampulha. As sinalizações oferecem informações sobre os principais atrativos da região — como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha (MAP), o Iate Clube e a Casa do Baile —, além de indicarem distâncias entre pontos de interesse, esculturas e obras de arte ao longo do percurso, qualificando a experiência dos visitantes.



A Pampulha também integra o roteiro dos tours gratuitos oferecidos pela Belotur. Um dos circuitos contempla visitas a locais emblemáticos da região, como a Igreja São Francisco de Assis, a Casa Kubitschek e a Casa do Baile. A programação das próximas edições está disponível no Portal Belo Horizonte.

Confira a localização das lunetas

Rua Sapucaí



Os equipamentos estão próximos aos números 193 e 303



Pampulha



Mirante Santa Rosa (Pôr do sol). Av. Otacílio Negrão De Lima, 445 - São Luiz

Mirante São Luís. Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.840 - Pampulha

Mirante Bandeirantes. Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.200 - Pampulha

Mirante do Grande Hotel (península). Av. Otacílio Negrão de Lima, 15.000 - Pampulha

Mirante Vertedouro. Av. Otacílio Negrão de Lima, 17.946 - Pampulha

Mirante do Biguá. Av. Otacílio Negrão de Lima, 15.564 - Pampulha







