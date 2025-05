Motorista que atropelou mãe e filho em Santa Luzia é indiciado pela polícia

O homem de 54 anos, suspeito de atropelar e matar Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e o filho dela, Luan Henrique, de 9 anos, em Santa Luzia, na Grande BH, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A informação foi divulgada pela corporação na tarde desta quarta-feira (21/5) e detalhes da investigação serão repassados em coletiva na manhã desta quinta-feira (22/5).





O motorista deve responder por homicídio com dolo eventual, que ocorre quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Neste caso, a morte de mãe e filho.





No dia do acidente (11/5), ele contou aos policiais que bebeu uma dose de uísque horas antes do atropelamento. Porém, fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O homem, que não tem carteira de motorista e/ou permissão para dirigir, foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva determinada no dia seguinte, depois de passar por audiência de custódia.





Relembre o caso





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro Fiat Uno contou à polícia que perdeu a direção do veículo ao descer a rua em alta velocidade. Ele afirmou ainda que tentou acionar o freio do carro, que não funcionou.





No cruzamento da Rua Silva Jardim, o motorista saiu da pista, bateu em um poste de proteção instalado na calçada e atropelou as vítimas. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança.





O Samu chegou a ser acionado para socorrer mãe e filho, mas as mortes foram confirmadas no local. Um militar que atendeu a ocorrência disse em entrevista à imprensa local que os dois morreram abraçados.

Os corpos de mãe e filho foram sepultados no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Santa Luzia, no dia seguinte ao acidente.