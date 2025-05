Motorista de caminhonete morre em colisão frontal na BR-040, em Ibirité

O motorista de uma caminhonete, de aproximadamente 60 anos, morreu em uma colisão frontal envolvendo o próprio veículo e um caminhão caçamba na BR-040, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (28/5).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu próximo à Fazenda Viganó, no quilômetro 2.122 da via, na região da Fazenda do Rosário.

O motorista foi encontrado preso às ferragens, inconsciente e com sinais evidentes de esmagamento craniano, segundo os registros. Os bombeiros iniciaram o atendimento da vítima para desencarceramento, mas a morte foi constatada no local.

O acidente causou vazamento de óleo na pista e foi necessário aplicação de serragem para prevenir novos riscos. A pista ficou bloqueada para atendimento da ocorrência, mas segue liberada.

O corpo e o veículo foram removidos.