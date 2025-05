Ação na BR-040 conscientiza motoristas sobre combate à violência infantil

Uma ação integrada do Governo de Minas Gerais, em parceria com a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil e Polícia Militar conscientiza motoristas sobre o combate a violência contra crianças e adolescentes, na manhã desta segunda-feira (26).

A operação, que faz parte da campanha Maio Laranja, é realizada na BR-040, na entrada da Ceasa Minas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a gravidade do problema, além de incentivar que os casos de abuso e exploração sejam denunciados.

Segundo o secretário de estado adjunto da secretaria do Desenvolvimento Social (Sedese) Ricardo Alves, a escolha do local para receber a ação se deu pela grande movimentação registrada na área. “Aqui circulam milhares de pessoas por dia. São motoristas que vão levar essa informação tanto no comércio como também em todo o estado”, afirmou.

Na ação, os motoristas são abordados por policiais civis e militares para que a campanha do Maio Laranja seja divulgada. Os agentes da operação explicam a importância em conversar sobre o tema e meios de denunciar, como o Disque 100. Em alguns casos, são colados adesivos da campanha nos veículos, com a intenção de que outras pessoas se conscientizem.

Ação integrada do Governo de Minas Gerais conscientiza motoristas sobre o combate a violência contra crianças e adolescentes nesta segunda-feira (26), na BR-040, na entrada do Ceasa Minas, em Contagem, na Grande BH Edésio Ferreira/EM/DA Press

“O enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes é um trabalho de todos, da sociedade e do governo. A sociedade é importante para identificar quais são os sinais que tem ali de abuso, porque toda a violência deixa sinal. A gente está aqui para divulgar o Disque 100, para quando as pessoas identificarem esse tipo de sinal”, explica Alves.

O Secretário de Estado Adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedese), Ricardo Alves, explica a importância do tema na ação Edésio Ferreira/EM/DA Press

De acordo com o secretário, as ações estão sendo realizadas em todo o estado durante todo o mês de maio. Ainda nesta segunda, haverá uma ação da Sedese na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, para capacitar entidades que trabalham com crianças. Na quarta-feira (28), será realizado o primeiro encontro estadual com gestores visando o enfrentamento desse tipo de violência. As operações são uma forma do governo de Minas reafirmar a prioridade da causa.

Isso porque, segundo Alves, a primeira infância é quando ocorre o desenvolvimento físico, intelectual e social da criança e, em casos de abuso, as sequelas podem perdurar por toda a vida. Por isso, é fundamental que a campanha seja amplamente divulgada e os casos sejam denunciados.

Maio Laranja

O Maio Laranja é uma campanha nacional que visa conscientizar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha ocorre durante todo o mês, com foco no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.