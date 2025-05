BR-040 recebe obras entre BH e Curvelo; confira locais e horários

Trechos da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina (GO) estão recebendo um programa emergencial de melhorias das vias com foco em recapeamento asfáltico (aplicação de uma nova camada de asfalto), reparos profundos e melhorias de drenagem. A programação segue até 1º de junho com intervenções em horários distintos por cidade.

As intervenções acontecem nos dois sentidos da rodovia, mas sem interdição total da pista. O sistema pare/siga só será adotado nos locais de pista simples, segundo a Via Cristais, concessionária da rodovia. A conclusão de todas as etapas do projeto está prevista para outubro deste ano, a depender das condições climáticas.

Confira os trechos e horários das obras:

Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de BH: das 22h às 5h (obras noturnas);

Felixlândia, Região Central de MG: das 7h às 17h;

Curvelo, Região Central: das 7h às 18h.

As obras fazem parte da primeira fase de ações de recuperação da rodovia desde que a concessão passou para a Via Cristais, em março. O objetivo dos trabalhos, segundo a concessionária, é proporcionar mais segurança aos motoristas e maior fluidez ao tráfego.

Redução de impactos

"Priorizamos os trechos que apresentavam maior degradação do pavimento, riscos à segurança viária e impacto direto na fluidez do tráfego. São locais onde já foram constatados desgastes mais severos, como buracos, ondulações e falhas na drenagem, que comprometem a segurança dos motoristas", explica Geraldo Affonso, diretor de engenharia da Via Cristais.

Affonso explica que as obras estão sendo programadas para minimizar o máximo possível os impactos para os usuários da rodovia. "A Via Cristais reforçou a sinalização, bem como sua operação de tráfego com apoio de viaturas da concessionária e painéis de mensagem variável alertando os motoristas com antecedência sobre os pontos em obra. Além disso, estamos trabalhando nos trechos de maior tráfego em horário noturno, a fim de gerar o menor impacto aos usuários. É importante que os condutores redobrem a atenção nesses trechos", destaca.

De acordo com a Via Cristais, as obras preveem fresagem do asfalto (processo mecânico que consiste em remover uma ou mais camadas do pavimento asfáltico), recapeamento completo, reparos estruturais profundos e melhorias no sistema de drenagem, itens considerados essenciais para evitar acidentes e garantir a durabilidade da pista, segundo a concessionária.

*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz