Pelo menos cinco carros e seis motos foram arrastados por um ônibus do transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta segunda-feira (26/5), em um acidente no Centro da cidade. A motorista teria perdido o controle da direção e um vídeo mostra o exato momento da batida.

As imagens flagram quando o ônibus sai da pista e se dirige para o estacionamento da Avenida Afonso Pena, próximo do cruzamento com a Rua Machado de Assis, e bate nos veículos. As motos caem e são jogadas, enquanto carros são levados pela força do ônibus e batem uns nos outros. Um deles chega a bater com a fachada de uma loja depois de rodar na calçada.

Por sorte, nenhum pedestre é atingido. No vídeo, um homem de camiseta azul se assusta com um dos carros vindo em sua direção.

O local ficou isolado em seguida para contabilização de prejuízos e perícia da Polícia Civil (PCMG). Houve lentidão no tráfego do Centro de Uberlândia enquanto o trabalho era feito no meio da avenida, sendo liberado por completo ainda pela manhã desta segunda.

A motorista guiava um dos carros da linha A-147, que faz o transporte de passageiros entre o Bairro Shopping Park, na Zona Sul, e o Terminal Central do Sistema Integrado de Transporte local. O veículo tinha acabado de sair da Praça Tubal Vilela e ia sentido terminal.

Em vídeos que circularam em redes sociais, a motorista alega que a direção travou e ela não pôde segurar o ônibus, só conseguindo frear quando a batida começou.

Em nota, a empresa Autotrans, responsável pela linha, informou que lamenta o transtorno. "A empresa irá apurar o que ocasionou o incidente e reforça que todos os veículos passam por manutenções periódicas e que os ônibus são imediatamente recolhidos à garagem e substituídos quando se envolvem em acidentes ou qualquer problema mecânico. Ainda esclarece que o seguro de terceiros foi acionado", conclui.