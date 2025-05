MG: mulher entra na frente de carro, é arremessada por 50 metros e morre

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma mulher de 55 anos morreu ao ser atropelada por um carro no começo da manhã deste domingo (25/5) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu no km 139 da MGC-452, no Bairro Alvorada. Segundo relatos de testemunhas aos bombeiros que atuaram na ocorrência, a vítima teria entrado abruptamente na frente do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h57 e, ao chegar no local, encontrou a vítima inconsciente, sem sinais respiratórios e vitais. A mulher também apresentava fratura de pelve e dos membros inferiores, além de estar com os ossos das tíbias expostos.

O impacto do atropelamento foi tão grande que a vítima foi projetada para cerca de 50 metros do local onde ocorreu o impacto. Conforme informações dos bombeiros, o carro teve como marcas o afundamento do capô e do para-brisa.

A vítima teve o óbito constatado ainda no local. A Polícia Civil compareceu para fazer a perícia, e a funerária, para recolher o corpo.