MG: idoso que saiu de casa e se perdeu em área de mata é encontrado

Depois de dois dias de busca o idoso, de 88 anos, desaparecido em área de mata na Zona Rural do município de Santa Cruz de Salinas (MG), na Região Norte, foi encontrado nesse sábado (24/5). O homem, identificado como Cirino, havia sido visto pela última vez na quarta-feira (21/5).

Equipes do 8º pelotão do Corpo de Bombeiros, em Salinas, e do Canil do 7º batalhão de Montes Claros, foram acionados para ajudar a localizar a vítima. No local, os militares traçaram um perímetro de cerca de 10 quilômetros próximo ao local onde o idoso teria pernoitado.

Durante essa sexta-feira (24/5), as buscas foram conduzidas em áreas de pastagem, córregos, rios e mata fechada. De acordo com o CBMMG, devido ao relevo do terreno, havia vários pontos em que a vítima poderia estar, todas de difícil acesso.

A vítima foi encontrada em uma cachoeira, perto da Fazenda Morro Redondo. Ele estava confuso e desorientado, mas em boas condições de saúde, informam os Bombeiros.

Seu Cirino foi encaminhado pelos militares até uma unidade de saúde no distrito de Água Boa, na Região do Vale do Rio Doce, onde ficou sob cuidados médicos.