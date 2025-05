BH: suspeitos de série de roubos são presos após baterem em viatura da PM

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos e três adolescentes, de 15 e 17 anos, apreendidos durante uma série de roubos na região do Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesse sábado (24/5). Os crimes aconteceram nas avenidas Tancredo Neves e dos Engenheiros.

A primeira vítima, de 41 anos, acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois que foi abordada pelo grupo, que estava armado. Os criminosos teriam se aproveitado do momento em que a mulher estava parada em um sinal de trânsito, próximo a um retorno na Avenida Tancredo Neves, para roubar o carro dela, um Fiat Pálio.

Durante as diligências para rastrear o veículo, os militares receberam informações de outro roubo, desta vez na Avenida dos Engenheiros. No local, a vítima afirmou que cinco homens, todos aparentando serem menores de idade, tentaram roubar uma motocicleta. Sem sucesso, o grupo teria levado o aparelho celular dela.

O veículo foi visto por testemunhas próximo à Vila São José, no Bairro Paquetá, fazendo manobras perigosas. No local, segundo a PM, militares do Tático Móvel abordaram os suspeitos, que tentaram fugir.

Próximo à Avenida João XXIII, o grupo foi interceptado. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista manobrou para sair do bloqueio, mas acabou batendo na lateral de uma segunda viatura. Um dos suspeitos, de 15 anos, fugiu do local a pé e foi encontrado e apreendido por militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Dentro do carro, foram encontrados uma réplica de arma de fogo, três aparelhos celulares, uma touca ninja e um capacete. Um dos suspeitos confessou que ele e os amigos seriam responsáveis pelos crimes.