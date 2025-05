MG: bombeiros procuram idoso que saiu de casa e se perdeu em mata

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um idoso, de 88 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (22/5) quando saiu de sua residência que fica próximo a uma área de mata no distrito de Água Boa, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Equipes do 8º pelotão do Corpo de Bombeiros, em Salinas, e do Canil do 7º batalhão de Montes Claros, no Norte do estado, foram acionados para ajudar a localizar a vítima. No local, os militares traçaram um perímetro próximo ao local onde o idoso teria pernoitado.

Durante essa sexta-feira (24/5), as buscas foram conduzidas em áreas de pastagem, córregos, rios e mata fechada. De acordo com o CBMMG, devido ao relevo do terreno, há vários pontos em que a vítima pode estar, mas que são de difícil acesso.

Além disso, nas atividades realizadas na tarde de ontem, os bombeiros identificaram pegadas que apontaram que a vítima poderia ter passado pelo caminho. No entanto, devido a falta de luz, as buscas foram encerradas ao anoitecer e foram retomadas na manhã deste sábado (24/5).

