BH: obra da Praça das Águas altera trânsito próximo à Estação São Gabriel

O trânsito nas proximidades da Estação São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, sofrerá alterações devido ao avanço das obras da Praça das Águas a partir desta segunda-feira (26/5). Segundo a Prefeitura de BH, entre as alterações está a liberação do tráfego no Viaduto Paulo Mendes Campos.





As intervenções visam evitar alagamentos na região. Agentes da BHTrans e da Sumob estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.





Confira as intervenções:

Ajustes na circulação de veículos para acesso à Estação São Gabriel, às avenidas Risoleta Neves (Via 240) e Cristiano Machado (Sentido Centro).

Novos semáforos foram instalados na região para ampliar a segurança dos pedestres e organizar o fluxo dos veículos.

As travessias de pedestres foram reimplantadas, salientando a importância da atenção dos motoristas e motociclistas para o caminhamento de pedestres no trecho.

O viaduto Paulo Mendes Campos será liberado ao trânsito e vai facilitar o acesso dos veículos na região da Estação São Gabriel.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transporte coletivo

Por medida de segurança, o ponto de embarque e desembarque localizado em frente à Estação São Gabriel (Avenida Cristiano Machado, 6.721) no sentido Centro será desativado temporariamente. Cartazes estão afixados no ponto e agentes da BHTrans e da Sumob vão orientar os passageiros.