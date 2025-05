BH tem sensação térmica de 1ºC; veja previsão para este sábado (24/5)

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O fim de semana começou com registro de temperaturas baixas em Belo Horizonte. Durante a madrugada, os termômetros marcaram mínima de 14ºC no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da cidade. Já na Região Oeste, na estação meteorológica do Cercadinho, a sensação térmica foi de 1ºC, por volta das 4 horas.

As mínimas voltaram a cair durante a madrugada, comparado com os dados do início da manhã dessa sexta-feira (23/5) quando foi registrado 15ºC. No entanto, de acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão é que ao longo da tarde deste sábado (24/5) os moradores da capital mineira enfrentem temperaturas mais amenas. A máxima prevista é de 28ºC.

Além da grande amplitude térmica, a umidade relativa do ar mínima também chama atenção. A previsão é que o índice fique em torno de 30% durante a tarde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o ideal é que o índice varie entre 50% e 60%.

Previsão em Minas

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo do fim de semana há chances de chuvas isoladas nas regiões Sul, Sudeste e Leste de Minas Gerais. A possibilidade é provocada pelo aumento da nebulosidade e umidade que chega do oceano em direção ao continente.

Por outro, a massa de ar seco e ainda relativamente frio deixa o tempo estável com predomínio de sol nas outras regiões do estado. Neste sábado (24/5), a máxima prevista é de 32ºC e a mínima de 8ºC em Minas.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias na Grande BH:

Sábado (24/5): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 14ºC.

Domingo (25/5): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 26ºC e mínima de 15ºC.

Segunda-feira (26/5): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 25ºC e mínima de 14ºC.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais:

Sábado (24/5): Céu nublado a parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 8ºC.

Domingo (25/5): Nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Parcialmente nublado com nevoeiro na Zona da Mata. Parcialmente nublado a claro no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana. Demais regiões, claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima de 32ºC e mínima de 6ºC.