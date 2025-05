Denúncia leva polícia a encontrar corpo enterrado em cova rasa na Grande BH

O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma cova no bairro São Judas Tadeu, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (26/5). A suspeita da Polícia Civil é que o corpo seja de um homem, de 33 anos, desaparecido em 8 de maio.

Denúncias de moradores que sentiram um forte cheiro em uma área de mata levaram os policiais até o corpo que estava em uma cova rasa. Segundo a Polícia Civil, uma equipe de perícia foi enviada ao local para a coleta de informações.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de BH, onde passará por exames que podem comprovar a identificação do homem.

As investigações sobre as circunstâncias, a causa e autoria do homicídio seguem com a Polícia Civil.

