Homem sai de casa para vender carro e desaparece; família faz campanha

Aldenir Oliveira Santos, de 35 anos, saiu de casa em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, para vender seu carro em Uberlândia, na mesma região. Desde então ele está desaparecido e a família busca por notícias.



Segundo relatos de parentes e amigos, por volta das 14h do dia 5 de maio, Aldenir saiu com destino a Uberlândia, onde iria realizar a venda de seu carro VW Gol G6. No entanto, após conversa rápida com sua esposa, instantes depois de chegar em Uberlândia, ele não fez mais contato com a família. O carro também está desaparecido.

"Aldenir também teria o compromisso de comprar uma moto em Uberlândia. Ele encontraria dois comerciantes em um cartório para negociar. Por volta das 14h50 do dia 5/5, a esposa mandou um áudio para ele, sendo que o Aldenir olhou e não respondeu. Ele não tinha costume de fazer isso", relatou amigo de Aldenir por meio de vídeo divulgado em redes sociais.

Outros amigos do desaparecido fizeram uma 'vaquinha'’ e alugaram dois drones para ajudar nas buscas do amigo desaparecido.

Aldenir é casado e tem duas filhas, uma de 9 anos e outra de 16 anos. Segundo postagem divulgada na Internet, qualquer informação sobre o homem é para ligar no número: (34) 99115-4875.

Procurada pela reportagem, Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que "realiza diligências a fim de localizar o ausente e quem tiver qualquer informação pode ligar no 0800-2828-197".