MG: suspeito é preso e levado com pé pendurado para fora de viatura

Um caso inusitado relacionado a uma prisão em Frutal, no Triângulo Mineiro, aconteceu nessa quarta-feira (14/5). Durante a prisão em flagrante de um suspeito de assaltar um motorista de carro, ele se recusou a colocar um dos pés dentro do compartimento de detenção de uma viatura da Polícia Militar (PM).

O homem acabou sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil da cidade com o pé pendurado para fora da viatura, com duas outras viaturas e um policial do lado de fora transitando em baixa velocidade, como escoltas.

Durante o trajeto, entre local da prisão e hospital e depois deste até a delegacia, o policial andou cerca de três quilômetros.

De acordo com o registro da PM, o suspeito possui várias passagens por furtos, lesão corporal, homicídio, posse ilegal de arma de fogo, desobediência e associação ao tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, o homem resistiu de forma ativa à prisão, dando chutes e socos nos policiais. Um deles ficou com escoriações nos braços e, outro, com lesões na mão esquerda e teria sido golpeado com um chute no peito.

Os militares informaram que foi necessário o uso da força moderada, com uso de uma pistola de choque. O suspeito, conforme o registro policial, sofreu um corte na boca, nariz e pernas.

"Mesmo algemado, no momento em que foi colocado no compartimento de presos da viatura, o autor se debatia e não deixou fechar a grade do referido compartimento; com esta ação, o autor sofreu um corte na cabeça e escoriações nos pés. Para conter esta ação de forma ativa por parte do autor foi necessário o uso da spark (dispositivo elétrico que emite pulsos elétricos que atuam sobre o sistema neuromuscular). No momento da contenção do autor no cofre da viatura, este desferiu vários cuspes no rosto dos militares", destacou trechos do boletim de ocorrência da PM de Frutal.

Ameaças e xingamentos

O suspeito também teria xingado e ameaçado os policiais. Confira o que ele falou, segundo a PM: "Seus filhos da p..., seus lixos imundos, seus pau no c.., vocês vão ver comigo, eu vou sair rápido dessa merda, e vocês vão ver, vou gravar o rosto de vocês e uma hora vou topar com vocês no mercado sem farda, ai vocês vão ver seus desgraçados imundos ".

Cuspes e ameaça de morte a médico

Também consta no registro policial que, durante o seu atendimento médico, o suspeito continuou muito agressivo e cuspiu várias vezes nos policiais, bombeiros e médico. "Além disso, o autor ameaçou de morte o médico e seus familiares, sendo tais ameaças presenciadas pelos militares", diz outro trecho do BO da PM.

Foram apreendidos com o suspeito um celular e cartão de crédito da vítima do roubo. Depois de passar por atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Frutal.