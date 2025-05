BR-262: jovem é resgatado debaixo de colheitadeira de café

Um jovem de 21 anos foi resgatado pelos bombeiros depois de ficar preso debaixo de uma colheitadeira de café, nessa segunda-feira (26/5). O caso aconteceu em uma fazenda na BR-262, em Córrego Dantas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada com um ferimento no rosto, escoriações e hematomas pelo corpo. Ela foi retirada do maquinário agrícola e imediatamente transportada para atendimento médico.

O jovem foi entregue pelos bombeiros aos cuidados da equipe médica do Samu ainda na BR-262. Em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional Senhora Aparecida, no município de Luz.

De acordo com o boletim de ocorrência, após deixar o jovem com o Samu, os bombeiros retornaram ao local do acidente. Segundo a corporação, a colheitadeira estava energizada e com vazamento de combustível em meio a vegetação seca, o que poderia provocar um incêndio.