Suspeito de furtar moto em Minas usava tornozeleira eletrônica

O suspeito de furtar uma moto em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, foi encontrado pouco tempo depois do crime pela Polícia Militar nessa terça-feira (27/5) e, para a surpresa dos militares, ele usava tornozeleira eletrônica. A moto foi recuperada e devolvida ao dono.



Um vídeo do momento do furto ajudou os policiais a identificarem e encontrarem o suspeito. Nas imagens é possível ver o momento em que ele, já próximo do alvo do crime, percebe que a moto está destravada e a leva empurrando. Um segundo vídeo mostra que em algum momento a moto foi ligada, pois ele a pilota.



O furto aconteceu no Centro de João Pinheiro e as imagens levaram à suspeita de um homem já conhecido no meio policial, segundo o registro do crime.



Após rastreamentos, os policiais acharam a moto no Bairro Cais, enquanto o ladrão, preso em seguida em outro ponto da cidade, foi encontrado com as mesmas roupas que usava no flagrante feito pelas câmeras de segurança.

O suspeito cumpria pena e era monitorado a distância pela tornozeleira. O acessório não o impediu de cometer mais um crime, visto que estava sem bateria e não emitiu alerta às forças de segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia