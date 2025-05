Homem 'sexualmente perigoso' coloca tornozeleira em boneco e foge

Um homem de 53 anos conseguiu fugir de um centro de tratamento para agressores sexuais no estado de Minnesota (EUA) ao enganar os monitores de segurança com uma estratégia inusitada: prendeu seu monitor de tornozelo GPS em um boneco deitado em sua cama.

A fuga de Steven Loren Edwards ocorreu no dia 16 de maio e mobilizou autoridades de diferentes estados até sua recaptura em Webb City, no estado de Missouri, quatro dias depois.

Segundo documentos judiciais, Edwards era interno do Programa de Tratamento para Agressores Sexuais de Minnesota, localizado em Saint Peter, onde cumpria medida por ser considerado "sexualmente perigoso".

Internado desde 2011, ele conseguiu escapar da unidade por volta das 18h53 de um dia antes de sua ausência ser notada, em 17 de maio. A equipe do centro só suspeitou do sumiço após o colega de quarto de Edwards alertar que ele "não se mexia há algum tempo".

De acordo com o portal norte-americano USA Today, ao verificar o quarto, os funcionários encontraram o boneco com o monitor GPS e, após análise das câmeras de segurança, confirmaram a fuga. A polícia foi acionada imediatamente e começou a investigação para localizar o fugitivo.

Ajudas externas

O episódio da fuga ainda envolveu contatos externos. Edwards telefonou ao filho no dia da evasão e foi conectado, posteriormente, a um homem identificado como James Spiess, que relatou ter conhecido Edwards em uma lavanderia naquele mesmo dia.

Spiess disse à polícia que foi convencido a levá-lo até Albert Lea, no Sul do estado. Antes de chegarem ao destino, os dois pararam em um cassino no estado vizinho de Iowa.

Em Albert Lea, Edwards conseguiu um quarto de hotel e, no dia seguinte, comprou um carro - um Dodge Stratus prata de 2004. O veículo foi localizado em frente à casa da mãe de Edwards em Webb City, a mais de 800 Km do centro do qual ele havia fugido. A polícia o encontrou na residência e efetuou a prisão.

O detento já possui um histórico criminal extenso, com registros de agressão, tentativa de fuga da polícia e uma condenação por evasão de custódia em 1991. As autoridades de Minnesota informaram que pretendem transferi-lo de volta ao estado na semana de 26 de maio para que ele responda às novas acusações de fuga.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino