Juiz toma decisão sobre roubo de vaso sanitário de R$ 36 milhões

O britânico Frederick Doe, de 37 anos, acusado de participar da tentativa de venda de um vaso sanitário de ouro avaliado em US $ 6,4 milhões (aproximadamente R$ 36 milhões), teve sua pena de prisão suspensa após o juiz considerar que ele foi enganado pelos verdadeiros responsáveis pelo roubo. A decisão foi tomada na última segunda-feira (19/5) pelo juiz Ian Pringle.

De acordo com o canal de TV norte-americano ABC News, apesar de ter sido condenado por envolvimento na tentativa de vender um luxuoso vaso sanitário de ouro 18 quilates, o Tribunal da Coroa de Oxford reconheceu que ele foi manipulado por criminosos mais experientes.

Segundo Pringle, o réu foi atraído por James Sheen, um dos autores do roubo, por possuir conexões no distrito de joias de Londres. Desse modo, Doe recebeu uma sentença de dois anos com pena suspensa e deverá cumprir 240 horas de trabalho comunitário.

"Você concordou totalmente em ajudar, sem esperar qualquer tipo de recompensa. É evidente que se arrepende disso desde sua prisão", declarou o magistrado durante a sentença. Em mensagens de WhatsApp, o homem chegou a afirmar que poderia "vender o ouro em um segundo", mas alegou que desconhecia a origem criminosa do material.

Dos cinco suspeitos flagrados por câmeras de segurança no momento do crime, apenas dois - James Sheen e Michael Jones - foram formalmente condenados. Ambos devem ser sentenciados no próximo mês.

Apesar da decisão favorável, Doe demonstrou alívio ao deixar o tribunal, afirmando ser uma boa pessoa que "se envolveu em algo que não deveria". A justiça britânica, ao aplicar a pena suspensa, considerou não apenas seu arrependimento, mas o papel secundário que exerceu no episódio que escandalizou o mundo da arte e chocou a opinião pública.

A obra

A peça, parte de uma instalação artística satírica do artista italiano Maurizio Cattelan, foi roubada em 2019 do Palácio de Blenheim, na Inglaterra, e até hoje não foi recuperada.

O vaso sanitário, batizado de "América", pesava mais de 98 quilos e havia sido exibido anteriormente no Museu Guggenheim, em Nova York. Em tom provocativo, a obra foi oferecida ao então presidente Donald Trump em substituição a um quadro de Van Gogh que ele havia solicitado emprestado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O roubo do objeto causou prejuízos significativos à estrutura do Palácio de Blenheim, tombado como Patrimônio Mundial da UNESCO, e levou a uma investigação que ainda está em andamento.