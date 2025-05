Falso entregador de app é preso por furtar motos na porta de hospital em BH

Dois homens de 16 e 25 anos foram detidos, na manhã desta terça-feira (27/5), por furtar motos em frente ao Hospital Unimed na Avenida do Contorno, Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. O mais velho se passava por entregador de aplicativo e levava nas costas uma mochila vermelha para confundir os policiais. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.





A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que os três homens tentavam furtar motos no momento em que câmeras do sistema de vigilância Olho Vivo registraram a ação. As prisões ocorreram por volta das 9h.





O menor de idade foi localizado sentado em frente a uma obra e, quando questionado pelos policiais, entrou em contradição e foi capturado.





Já o homem de 25 anos foi encontrado, em fuga, na Rua Conselheiro Rocha, Bairro Santa Tereza. Com ele, foram apreendidos um “bolsão” vermelho de um aplicativo de entregas, uma marreta de ferro dentro dela, um capacete e a moto furtada.





A PM disse que o suspeito mais velho tem passagens pela polícia por receptação, furto e tráfico e não é habilitado.





A moto encontrada com o detido foi levada pela Polícia Militar como evidência. Uma outra, danificada pelo trio, foi rebocada em frente à unidade de saúde.

A Polícia Civil (PCMG) esclarece que dois envolvidos foram conduzidos e ouvidos na Delegacia Especializada de Plantão de Apuração de Ato Infracional.

Em relação ao adolescente, a PC informa que foi feito um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional e que, após procedimentos da polícia judiciária, ele será apresentado ao Ministério Público. Já o outro suspeito teve a prisão em flagrante decretada por furto e será encaminhado ao sistema prisional.

