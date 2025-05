Homem será indenizado por MG após abordagem truculenta de policial

Um trabalhador rural ferido permanentemente por conta da abordagem de um policial militar em 2009 deverá ser indenizado pelo Estado de Minas Gerais. Vítima e agressor tinham problemas pessoais e o caso foi parar na Justiça, levando o Governo a ter que ressarcir o homem por danos morais.

A decisão é do juiz da 4ª Vara Cível de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, Rodrigo de Carvalho Assumpção, que condenou o Estado a indenizar o lavrador por danos materiais e lucros cessantes, pagando-lhe um salário mínimo durante 15 meses, pensão vitalícia de 30% do valor do salário mínimo a partir do 16º mês após o incidente e mais R$ 30 mil.



A vítima ajuizou ação depois que, em 23 de maio de 2009, foi abordado de maneira truculenta pelo policial citado. Ele estava em um bar quando o militar, com quem ele já havia tido problemas anteriormente, o interpelou de forma violenta.



Oficialmente, a abordagem terminou em uma condução e depois liberação da Delegacia de Plantão com assinatura de um termo. Entretanto, o trabalhador alegou que o braço direito dele foi ferido, o que o afastou por 15 meses do trabalho e reduziu sua capacidade de realizar tarefas por perda de mobilidade do membro.



No processo, o PM afirmou que não houve abuso na abordagem. O magistrado, contudo, baseado em provas testemunhais, concluiu que a abordagem ultrapassou os limites e empregou violência excessiva. Por isso, o Estado deveria assumir a responsabilidade pelos atos de seu agente.



A decisão está sujeita a recurso. O processo tramita em segredo de Justiça.