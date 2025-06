Idosa é salva por vizinhos em incêndio que destruiu casa no interior de MG

Uma mulher de 74 anos foi resgatada por vizinhos após a casa dela pegar fogo em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde desta quinta-feira (12/6).

Os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com o imóvel em chamas assim que chegaram ao imóvel localizado no Bairro Mangueiras.

De acordo os militares, a idosa teve queimaduras no ombro e apresentava dificuldade para respirar. Ele foi levada a um hospital por meio de uma unidade de resgate da corporação.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teve início após a tentativa de queimar um colchão em uma área externa da casa. “Com a ação dos ventos, fragmentos incandescentes atingiram o interior do imóvel, provocando a propagação das chamas”, diz parte do comunicado.

Depois de debelar as chamas, a Defesa Civil foi acionada para verificar se houve danos estruturais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia