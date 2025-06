MG: homem morre carbonizado em incêndio em casa

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 39 anos, morreu carbonizado em um incêndio em uma casa no bairro Centro Industrial, na cidade mineira de Nanuque, no Vale do Jequitinhonha. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (9/6).

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos controlaram o fogo usando mangueiras e baldes. A casa tem dois cômodos pequenos. Na parte principal, havia uma cama com um fogão a gás ao lado.

Quando as chamas foram contidas, os militares entraram no imóvel e encontraram o morador caído ao chão já sem vida.

Uma vizinha contou que, antes do incêndio começar, alertou o morador sobre um cheiro de queimado que vinha do fogão. Ela contou ainda que a vítima bebia com frequência.

A mãe do homem também estava no local e confirmou que o filho bebia muito. Segundo ela, o homem já tinha afirmado que colocaria fogo na casa com ele dentro.

A perícia foi acionada, fez os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a funerária da cidade.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque.