O Governo Federal e a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fecharam acordo para providenciar a estrutura do trevo Oswaldo de Oliveira, na rodovia BR-365, próximo ao Bairro Osvaldo Rezende. O trecho, que aguarda a obra há quase 15 anos, é importante para o tráfego urbano e o projeto fica por conta do município.

O acerto aconteceu durante reunião nessa quarta-feira (11/6) entre o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio (PP), e o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília (DF).

"Foi decidido, também, que a Prefeitura de Uberlândia fará o projeto das obras inerentes ao Trevo Oswaldo de Oliveira, e o Ministério dos Transportes fará a licitação assim que o projeto estiver concluído", afirmou o prefeito Paulo Sérgio.

Outras melhorias de trechos viários em Uberlândia também foram discutidos. "Em 10 dias, nós teremos a licitação de toda recuperação do trecho urbano das BRs-365 e 050. É um compromisso do Ministério dos Transportes e do Dnit. Em dez dias licita e vão começar as obras de requalificação", afirmou o prefeito.

O trevo ainda existe, mas parte dele deixou de ser funcional por uma série de questões, incluindo segurança e até jurídicas. Nele se encontram a rodovia, BR-365, e a Avenida Marcos de Freitas Costa, além de outras vias urbanas. O trânsito no local é lento e traz riscos, além de não ajudar no escoamento do tráfego por conta das limitações atuais.

Outras vias

Foi discutida a situação do do Anel Viário Norte, que hoje necessita de um intervenção para melhoria do asfalto. "Também ficou decidido sobre o Anel Viário Norte que o Ministério dos Transportes vai viabilizar a inclusão do trecho no contrato da EcoVias do Cerrado, que opera a BR-365, que ficará responsável por executar as obras de melhoria deste importante segmento do Anel Viário de Uberlândia", pontuou o prefeito Paulo Sérgio.

"Este projeto é, sem dúvida alguma, muito importante para a cidade. Vamos publicar a licitação e dar a ordem de serviço para requalificação. O município vai fazer o projeto do viaduto e, em seguida, vamos aprovar e executar a obra para melhorar o acesso à cidade. Vamos discutir, também, a duplicação de onze quilômetros para termos um Anel Rodoviário que permitirá a retirada dos veículos pesados do Centro da cidade", destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho.