Motorista é preso na BR-365 com R$ 2 milhões em cocaína

Um motorista de 37 anos foi preso depois de ser flagrado com 15 barras de cloridrato de cocaína na BR-365, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa quinta-feira (8/5). A droga está avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma ronda na rodovia quando flagrou um carro, um Fiat Mobi, em alta velocidade. O carro foi abordado e, durante a fiscalização, os policiais notaram que o câmbio do veículo estava com marcas de adulteração.

Conforme os registros, o motorista foi questionado sobre o equipamento, que não condizia com as características originais, e demonstrou extremo nervosismo e dificuldade de fornecer informações básicas.

Com isso, a PRF encontrou um compartimento oculto sob o câmbio com barras da droga. O motorista confessou que transportava a cocaína de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até a cidade onde foi abordado, em um trajeto de 150 km.

Ainda conforme o boletim, os policiais consultaram os dados do suspeito no sistema e constataram que ele já tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Judiciária em Patrocínio, que segue com o caso.