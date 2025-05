Novo voo com deportados chega a BH nesta sexta (9/5)

Um novo voo com 80 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil na manhã desta sexta-feira (9/5). A previsão é que o voo chegue ao aeroporto de Fortaleza, no Ceará, às 9h. Em seguida, parte do grupo seguirá para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com previsão de chegada às 15h, em aeronave disponibilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) participa da recepção humanitária de brasileiros repatriados na manhã de hoje e os passageiros serão recepcionados pela ministra Macaé Evaristo na capital do Ceará.

Equipes do Governo Federal e de órgãos estaduais estarão mobilizadas nos dois aeroportos para oferecer um atendimento especializado e articulado. As ações incluem garantir apoio logístico para o deslocamento até os estados e cidades de origem, distribuir lanches e kits de higiene, realizar atendimentos de saúde e suporte psicossocial, estabelecer contato com familiares e, quando necessário, oferecer acolhimento temporário, de modo que os repatriados possam recomeçar suas vidas com segurança e assistência.

Segundo o governo federal, o objetivo é garantir um acolhimento digno e humanizado aos cidadãos que retornam ao Brasil.

A operação é coordenada pelo MDHC em parceria com os Ministérios da Saúde (MS); do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); das Relações Exteriores (MRE); da Defesa (MD); e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), além da Polícia Federal, dos governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também disponibilizará passagens rodoviárias para o deslocamento dos repatriados entre unidades federativas brasileiras.

Deportados

Até agora, o Brasil recebeu 612 repatriados entre os meses de fevereiro e abril deste ano, em operações organizadas pelo Governo Federal, com foco no retorno seguro de brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos.

Depois de negociações, um novo trajeto para o voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos foi definido. Com isso, o avião com os repatriados sai dos Estados Unidos com destino a Fortaleza. Para finalizar a viagem, uma outra aeronave, em caráter excepcional, é disponibilizada pela FAB com destino a Belo Horizonte.

A nova dinâmica vem depois do primeiro voo de deportados desde o início do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos EUA. O voo foi realizado em meio a denúncias de falhas no avião, maus tratos e algemas nos brasileiros deportados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o novo trajeto, a expectativa do governo brasileiro é que o tempo total de viagem diminua e os brasileiros não sobrevoem o território nacional algemados.