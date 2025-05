‘Carro do atestado’ oferece documento falso pelas ruas de BH; veja vídeo

Em Belo Horizonte é comum encontrar o “carro do ovo” ou o “carro do abacaxi”. Mas na noite dessa segunda-feira (6/5) os moradores do bairro Vitória, Região Nordeste da capital, se surpreenderam com uma nova modalidade: o carro do atestado.

A cena foi registrada por um morador da região. No vídeo é possível ouvir a mensagem: “Olha o carro do atestado passando na sua porta. Dor na coluna: três dias de atestado. É o carro do atestado a R$ 50,00”. O veículo também oferece o serviço para outros problemas clínicos, como artrite e artrose.

Prática criminosa

Segundo o artigo 302 do Código Penal Brasileiro, falsificar atestado médico é crime com previsão de pena de detenção de um mês a um ano. Caso o crime seja cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

A prática também é considerada falsidade ideológica e pode se enquadrar também no artigo 298 que afirma que quem falsificar ou alterar, no todo ou em parte, documento particular pode sofrer pena de reclusão de um a cinco anos e multa.

Para evitar a prática, o Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou em setembro de 2024 o Atesta CFM, uma plataforma online que oferece serviços gratuitos de validação e chancela de atestados médicos emitidos no país a fim de combater fraudes e outras irregularidades na emissão desses documentos. A iniciativa dispensa o uso de carimbos e papel timbrado para coibir roubos de receituários e de carimbos físicos.