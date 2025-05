Tempo em BH: confira a previsão para esta terça-feira (6/5)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte tem registrado dias mais frios e a previsão meteorológica indica que a temperatura máxima seja amena nesta terça-feira (6).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta para baixas temperaturas pela manhã até amanhã (7/5).

Nesta terça, a mínima foi de 14,2°C na estação Cercadinho, na região Oeste da cidade, às 3h. No mesmo local e horário, a sensação térmica foi de 3,5°C.

Ainda de acordo com o órgão municipal, a máxima deve chegar a 25°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado.

Minas

As baixas temperaturas também são sentidas em outras regiões de Minas Gerais nesta terça-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso ocorre devido a uma massa de ar frio no estado.

O transporte de umidade que chega do mar em direção ao continente favorece a cobertura de nuvens sobre a região leste de Minas Gerais, mas não há previsão de chuvas.

Na Região Metropolitana de BH os próximos dias serão de tempo estável com céu parcialmente nublado e temperatura amena durante à noite e ao amanhecer.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.