Renan Filho provoca disputa entre Tocantins e Goiás

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, não está nada satisfeito com uma mudança no Plano Nacional de Ferrovias, que será lançado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, na primeira quinzena de fevereiro. É que o plano traz uma alteração no traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). O ponto de interligação da Fiol com a Ferrovia Norte-Sul pode ser transferido de Figueirópolis, no Tocantins, para Mara Rosa, em Goiás.

Barbosa critica a mudança. Ele afirma que já foram feitos investimentos locais e que haverá impacto no planejamento do estado. O deputado Carlos Gaguim, do União Brasil de Tocantins, engrossa a crítica, alegando que o traçado original seria R$ 2 bilhões mais barato.

A decisão ainda será apresentada ao presidente Lula nas próximas semanas. A Fiol, que ligará a Norte-Sul ao Porto de Ilhéus (BA), faz parte de um plano nacional com previsão de R$ 100 bilhões em investimentos e o governo deverá arcar com cerca de 30% das despesas, abrindo as ferrovias para concessões.